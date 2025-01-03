В Казахстане произошло землетрясение

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Вашингтон. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - Утром 1 января в центре Нового Орлеана в результате наезда автомобиля на людей, праздновавших Новый год, 15 человек погибли, более 30 пострадали. Об этом сообщает - Утром 1 января в центре Нового Орлеана в результате наезда автомобиля на людей, праздновавших Новый год, 15 человек погибли, более 30 пострадали. Об этом сообщает РБК





ФБР раскрыло личность наехавшего на толпу. Это 42-летний гражданин США по имени Шамсуд-Дин Джаббар, он жил в Техасе. CNN со ссылкой на источники передает, что ранее он служил в американской армии.





Джаббар был за рулем арендованного пикапа Ford, на котором наехал на толпу. После этого нападавший вышел из машины и открыл стрельбу по сотрудникам полиции, его убили ответным огнем.





Как сообщили в ФБР, в машине нашли оружие и самодельное взрывное устройство. Предполагаемую взрывчатку нашли также во Французском квартале (район Нового Орлеана). В багажнике Ford был флаг "Исламского государства".





Дело расследуют по статье о теракте. ФБР считает, что Шамсуд-Дин Джаббар - не единственный, кто несет ответственность за атаку, сообщила представитель ведомства Алетия Дункан, следователи ищут предполагаемых сообщников.





Президент США Джо Байден выразил соболезнования семьям погибших, подчеркнув, что "насилию любого рода не может быть оправдания". Избранный глава государства Дональд Трамп заявил, что его администрация "полностью поддержит Новый Орлеан в расследовании и восстановлении после этого акта чистого зла".





Кроме того, ФБР расследует еще одно происшествие. Возле отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе произошел взрыв электропикапа Cybertruck.





Власти США изучают, есть ли связь между терактом в Новом Орлеане и взрывом электропикапа Cybertruck возле отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе, сообщил президент Джо Байден в видеообращении.





Ранее о том, что эти происшествия могут быть связаны, заявил глава Tesla Илон Маск. По его словам, обе машины были арендованы при помощи сервиса Turo. Предприниматель добавил, что взрыв Cybertruck был вызван "очень большим количеством фейерверков и/или бомбой", которые перевозили в машине.





Водитель Tesla погиб, следствие выясняет, мог ли он умышленно спровоцировать взрыв. Еще семь человек получили травмы. По данным ABC и CNN, ЧП расследуют как потенциальный террористический акт.





Также СМИ сообщают об еще одном инциденте в США. Неизвестный ночью открыл огонь возле ночного клуба Amazura в Куинсе на востоке Нью-Йорка, пострадали как минимум 10 человек. В настоящее время территория оцеплена, полиция разыскивает серую Infiniti.