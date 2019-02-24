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В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 3,8

16.02.2019, 08:55 34021
Алматы. 16 февраля. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в 701 километре от Алматы, передает Kazakhstan Today.
 
Казахстанская сейсмологическая опытно-методическая экспедиция сообщила о землетрясении, которое произошло сегодня, в 07.54 по времени Алматы. Эпицентр землетрясения расположен в 701 километре на северо-восток от Алматы, на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения составил 8,4, магнитуда MPV - 3,8. 
 

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