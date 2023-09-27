В Казахстане с начала года почти 500 человек погибли в результате ЧС

За первые 8 месяцев в стране было зарегистрировано более 8 тысяч чрезвычайных ситуаций и происшествий

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Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава МЧС Сырым Шарипханов рассказал о количестве пострадавших и погибших в результате ЧС в Казахстане в 2023 году.





За 8 месяцев в Казахстане зарегистрировали более 8 тысяч ЧС и происшествий, в результате которых пострадали 1250 человек. Из них 495 человек погибли. Общий материальный ущерб составил более 9 млрд тенге.





Спасено около 9 тысяч человек, более 9 тысяч человек было эвакуировано из зон ЧС и свыше 3,5 тысячи пострадавших получили первую медицинскую помощь. Сотрудники МЧС совершили около 60 тысяч выездов в ходе выполнения задач.



