В "КазТрансОйл" прокомментировали забастовку рабочих в Батумском порту

Батуми. 4 апреля. Kazakhstan Today - Восемь работников Батумского морского порта (БМП) объявили голодовку, передает Kazakhstan Today

"Требования протестующих касаются восстановления на работе ранее уволенных по соглашению сторон работников, достигших пенсионного возраста; выдачи финансовой помощи по поводу праздника Пасхи; пересмотра страхового пакета; увеличения заработной платы работников порта и другие", - сообщили в пресс-службе АО "КазТрансОйл".

Администрация Батумского морского порта обеспечила участников голодовки водой, медикаментами, организовано постоянное дежурство медицинской бригады. Предложено начать переговоры в рамках процедуры медиации, предусмотренной трудовым законодательством Грузии, и рассмотреть совместно с профсоюзом порта все возникшие вопросы.

Сегодня для переговоров с бастующими работниками Батумского морского порта и участия в нормализации операционной работы БМП в Батуми вылетели члены правления АО "КазТрансОйл": заместитель генерального директора Орал Идырысов и управляющий директор Жайдарман Исаков.

"Позиция АО "КазТрансОйл" по забастовке работников и организации акции голодовки - решение всех вопросов в рамках правового поля Республики Грузия, на территории которой находится объект, в рамках процедуры медиации, предусмотренной трудовым законодательством Грузии", - отметили в пресс-службе.

Также сообщается о самовольном выходе пришвартованных судов портового флота Батумского морского порта и блокировании входного фарватера.

"3 апреля 2018 года, в 23.00, при участии правоохранительных органов Аджарии, выход в акваторию порта был освобожден, суда пришвартованы к причалам порта. В настоящее время работа порта возобновлена, объект действует в прежнем режиме. По факту самовольного выхода судов портового флота и блокирования входного фарватера правоохранительными органами Республики Грузия начаты следственные мероприятия", - прокомментировали в компании.

АО "КазТрансОйл" - национальный оператор РК по магистральному нефтепроводу, с 22 августа 2017 года владеет 100%-ной долей участия в ООО "Батумский нефтяной терминал", через которое осуществляется непосредственное владение и управление производственными активами в Грузии. ООО "Батумский нефтяной терминал" имеет эксклюзивные права на управление в отношении 100% доли ООО "Батумский морской порт". ООО "Батумский нефтяной терминал" предоставляет услуги по перевалке, транспортировке, экспедированию, приобретению и реализации нефти, нефтепродуктов и газа, а также продуктов их переработки.

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