В Кентау задержали нарушителя режима ЧП за сопротивление полиции

Кентау. 26 апреля. Kazakhstan Today - В Кентау полицейские задержали ранее судимого нарушителя режима ЧП, оказавшего сопротивление стражам порядка, передает Kazakhstan Today.

В социальной сети через мессенджер WhatsApp распространяется видео задержания мужчины, оказывающего сопротивление полицейским. При проверке установлено, что 23 апреля 2020 года в дежурную часть ОП города Кентау поступило сообщение о нападении на полицейских, патрулировавших городские улицы во время карантина", - сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области.

По информации пресс-службы, "при несении службы по выявлению и пресечению нарушений режима ЧП, сотрудники криминальной полиции ОП города Кентау остановили мужчину, находившегося на улице без маски. Когда стражи порядка представились и попросили мужчину пройти в отдел полиции, нарушитель не подчинился законным требованиям представителей власти, применил силу и нанес телесные травмы полицейским".

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ОП города Кентау. Подозреваемый задержан, им оказался житель Кентау, ранее судимый за кражи и хранение наркотиков. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР ОП Кентау по части 1 статьи 380 УК РК 9Применение насилия в отношении представителя власти). По данному факту проводится досудебное расследование", - пояснили в полиции.

В настоящее время решением Кентауского городского суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства