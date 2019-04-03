В Кокшетау предотвратили массовые подтопления в результате паводка

Кокшетау. 2 апреля. Kazakhstan Today - В Кокшетау удалось предотвратить массовые подтопления и свести к минимуму последствия весеннего паводка, передает Kazakhstan Today.

Критический уровень воды, поднявшийся в реке Кылшакты вследствие прошедших осадков в виде снега и обильного снеготаяния, держал в напряжении населенные пункты Акмолинской области, расположенных в пойме водоема. В ночь на 2 апреля произошел перелив воды через автомобильный мост, в результате было подтоплено 5 частных жилых домов и порядка 15 дворовых территорий областного центра", - сообщили в областном управлении внутренней политики.

По информации ДЧС региона, ситуацию подъема уровня воды в Кокшетау усугубили боковые притоки с территории Бурабайского и Зерендинского районов, образовавшиеся из-за таяния 10-15 сантиметрового снега, выпавшего 31 марта. Однако большой объем работы, проведенной службами ЧС Акмолинской области во взаимодействии с местными исполнительными органами и коммунальными службами, позволил избежать массового подтопления.

В УВП подчеркнули, что благодаря заранее заготовленным инертным материалам, отсыпке опасных участков, укладке мешкотары, очистке русла реки от мусора и разрушения ледового покрова на входе реки в озеро Копа, оперативному реагированию на ухудшение обстановки и укреплению Ивановской плотины удалось избежать катастрофических затоплений и минимизировать нанесенный ущерб.

В этом году оперативно начаты работы по откачке воды. Течение воды прошло в штатном режиме и дальнейшего подтопления домов и объектов не допущено", - прокомментировал начальник ДЧС Алексей Советов.

В настоящее время уровень воды снижается. В ликвидации подтопления задействованы 78 человек и 32 единиц техники, завезено 5 тыс. кубометров инертного материала и 3 тыс. мешкотары.

Планируется, что к вечеру этого дня вся вода уже будет откачана, и в дальнейшем будет произведено благоустройство подтопленных территорий, заключили в УВП.

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