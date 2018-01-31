В Костанае на 3 года и 9 месяцев осужден водитель лимузина за смертельный наезд на мужчину

Костанай. 31 января. Kazakhstan Today - В Костанае на 3 года и 9 месяцев осужден водитель лимузина, который на стоянке насмерть сбил мужчину, передает Kazakhstan Today.

По материалам дела, 12 июля 2017 года, около 17.00, водитель автомобиля Lincoln Town Car, находясь на территории автостоянке по улице Карбышева, управляя автомобилем с подложным регистрационным номером, не имея страхового полиса, не обеспечил возможность постоянного контроля за движением машины, сообщили в пресс-службе Костанайского областного суда.

В результате при движении задним ходом в направлении выезда водитель совершил наезд на пешехода, который отходил от автомобиля. От полученных травм пешеход скончался.

Сегодня суд №2 Костаная признал водителя лимузина виновным по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортными средством, повлекшее по неосторожности смерть человека). Он приговорен к лишению свободы сроком на 3 года 9 месяцев в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, с лишением права управления транспортным средством на срок 3 года.

Кроме того, в пользу потерпевшей стороны с осужденного в счет возмещения материального ущерба взыскана сумма в размере 1 321 016 тенге, компенсация морального вреда в сумме 2 млн тенге. Приговор в законную силу не вступил.

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