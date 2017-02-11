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В Костанае предотвратили самоубийство двух школьниц10.02.2017
  • Фото: alau.kz
Происшествия  09:17

Костанай. 10 февраля. Kazakhstan Today - В Костанае школьницы пытались совершить суицид под воздействием смертельных игр, сообщил начальник управления областной прокуратуры Кайрат Жусупов.

"В настоящее время среди пользователей социальных сетей "Instagram" и "В Контакте" набирают популярность игры, целью которых является причинение вреда здоровью и смерти ее участникам. Совершить суицид под воздействием смертельных игр из Интернета пытались две школьницы Костаная. Они 2003 года рождения. Самоубийство подростков удалось предотвратить", - сообщил Жусупов, передает Kazakhstan Today.

6 февраля 2017 года УВД Костаная начало расследование по этому факту. Расследование проводится по части 3 статьи 105 УК РК (Доведение лица до покушения на самоубийство путем угроз, совершенное в отношении несовершеннолетнего). Санкция статьи предусматривает ограничение либо лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

"Мы обращаем внимание всех родителей на усиление бдительности при использовании детьми интернет-ресурсов", - подчеркнул начальник управления облпрокуратуры, пишет портал alau.kz.
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