В Костанайской области двухлетний ребенок провалился в скважину

КОСТАНАЙ. 10 АВГУСТА - Около 17.30 спасателям Северного аэромобильного отряда поступило сообщение, что в селе Садчиковка в скважину для воды провалился двухлетний ребёнок, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Оценив обстановку, спасатели начали копать яму параллельно скважине. Одновременно с этим, сделав петлю, при помощи удочки зафиксировали узел на видневшихся кистях ребёнка, чтобы исключить дальнейшее падение, был произведён замер глубины. Ребёнок находился в скважине на глубине 3,5 метра, сообщает " КН ".

Выкопав яму глубиной по уровню ниже нахождения ребёнка, начали вести подкоп непосредственно в сторону самого ребёнка, выгребая землю ведром, с привязанной к нему верёвкой. Добравшись до ребёнка, окопали его от мешавшей освобождению земли, вытащили на поверхность", - рассказал заместитель начальника Северного РАОСО.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства