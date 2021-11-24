В Костанайской области машина с водителем ушла под лед

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В 21.20 на номер 112 поступило сообщение о том, что гражданин 1949 года рождения утонул, пытаясь пересечь реку на легковом автомобиле, сообщает газета "Костанайские новости".
Спасатели извлекли тело погибшего из-под толщи льда в 10.00. Сыновья, которые были на месте происшествия, расценивают это как несчастный случай.
Мы отошли проверить сети, а отец остался следить за машинами. Услышав звук мотора, мы с братом увидели, как отец взял одну из двух машин и поехал в сторону тонкого льда. Мы побежали за ним, сигналили, кричали. Дальше он просто начал проваливаться, мы вышли и прыгнули за ним под лёд, но вытащить не смогли. Мы сами не понимаем, что сподвигло отца на это, ведь мы бывали здесь не раз и знаем опасные места", - прокомментировал один из сыновей.