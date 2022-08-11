Система Orphus

В Костанайской области поиски 5-летней девочки продолжаются в режиме тишины

10.08.2022, 12:56 26576
Фото: telegram/Polisia NEWS
КОСТАНАЙ. 10 АВГУСТА - В Костанайской области поисковые мероприятия 5-летней девочки продолжаются в режиме тишины с учетом особенностей ребенка, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Тактика поисковых мероприятий меняется с учетом рекомендаций специалистов, сообщает Polisia.kz
 
Также направление прочесывания местности поменялось. Если ранее обследование территории шло вдоль русла реки Тобол, то теперь идет от Тобола по направлению к поселку Жамбыл. 
 
Отмечается, что ночью работали специальные подразделения с тепловизорами, применялась тактика разведки. С утра возобновился облет зоны поиска, которая расширилась до 100 километров в четырех направлениях. 
 
В поисках продолжают участвовать волонтеры, неравнодушные граждане, а также военнослужащие Национальной гвардии, ПС ДКНБ РК, кинологи, сотрудники полиции, ДЧС и других правоохранительных и специальных органов. 

 
Напомним, 7 августа в Костанайской области пропала 5-летняя девочка. Известно, что девочка страдает аутизмом и не разговаривает. К поискам ребенка подключили вертолет. 
 
Обследованы более 12 полей с воздуха и 8 полей в пешем порядке. По пути следования сотрудники полиции оставляют воду и продукты питания.


 

новости по теме

Тело пропавшей в Костанайской области девочки обнаружили с помощью дрона

10.08.2022, 19:22 12116
КОСТАНАЙ. 10 АВГУСТА - Пропавшую 5-летнюю девочку обнаружили с помощью дрона, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На место прибыл старший лейтенант Самат Ещанов. Он вместе с волонтером Дамиром Бектургановым обнаружил тело в искусственном водоеме, сообщает "Алау".
 

В настоящее время проводятся следственные действия", - сообщил начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков.

 
Напомним, 7 августа в Костанайской области пропала 5-летняя девочка. Девочка страдала аутизмом и не разговаривала. К поискам ребенка подключили вертолет. 
 
Были обследованы более 12 полей с воздуха и 8 полей в пешем порядке. По пути следования сотрудники полиции оставляли воду и продукты питания.

 

В Костанайской области нашли тело пропавшей 5-летней девочки

10.08.2022, 18:20 17501
В Костанайской области нашли тело пропавшей 5-летней девочки
Фото: Depositphotos
КОСТАНАЙ. 10 АВГУСТА - Обнаружено тело пропавшей 5-летней девочки в Костанайской области, сообщает "Алау", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Девочка утонула. Позже дадим подробную информацию", - сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

 
Напомним, 7 августа в Костанайской области пропала 5-летняя девочка. Девочка страдала аутизмом и не разговаривала. К поискам ребенка подключили вертолет. 
 
Обследованы более 12 полей с воздуха и 8 полей в пешем порядке. По пути следования сотрудники полиции оставляли воду и продукты питания. 
 

Спасшего 13-летнюю девочку от насильника мужчину наградили в Туркестанской области

10.08.2022, 12:39 26821
Спасшего 13-летнюю девочку от насильника мужчину наградили в Туркестанской области
Фото: Polisia.kz
ТУРКЕСТАН. 10 АВГУСТА - В Туркестанской области наградили заместителя акима села Дарбаза Сарыагашского района Суюндыка Сейтжаппарулы, который задержал подозреваемого, напавшего на 13-летнюю девочку, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Polisia.kz, Суюндык Сейтжаппарулы спас несовершеннолетнюю девочку от напавшего мужчины и проявил мужество, хотя и знал, что это может угрожать его жизни. 
 

Вечером мы с женой вышли погулять, и на улице увидели потасовку двух человек, и поняли, что необходима помощь. Я сразу же побежал в сторону происходящего, но подозреваемый заметил меня и убежал. Когда узнал, что он пытался напасть на девочку, я побежал за ним. Через 100 метров я наконец догнал и задержал его. Мы вызвали полицию и сдали его стражам порядка. В принципе, в работе мы постоянно взаимодействуем с полицией, в том числе с местной полицейской службой", - заявил Суюндык Сейтжаппарулы. 


 
Ранее сообщалось, что психически неуравновешенный житель Алматинской области пытался изнасиловать двух школьниц. 
 

Военнослужащий срочной службы Нацгвардии погиб в Алматинской области

10.08.2022, 10:28 29711
Фото: telegram/Polisia NEWS
КОНАЕВ. 10 АВГУСТА - Военнослужащий срочной службы воинской части Национальной гвардии погиб в Алматинской области, помогая своим сослуживцам во время бури, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе РгК "Онтустік" Нацгвардии РК, в соответствии с планом боевой подготовки воинской части 5571 личный состав первого батальона оперативного назначения находился на полевом выходе в учебном центре воинской части 5574 с 8 по 13 августа. 9 августа в 20.55 началась сильная буря со шквальным ветром, в результате которого разрушился палаточный городок. Рядовой, помогая своим сослуживцам эвакуироваться в безопасное место, получил травму головы от удара металлического каркаса палатки при выходе из нее. 
 

Сразу же была оказана первая медицинская помощь и его доставили в городское медицинское учреждение города Конаева. В городской больнице города Конаева констатировали смерть", - отметили в пресс-службе.

 
Сообщается, что рядовой 2003 года рождения был призван департаментом по делам обороны Кокшетау Акмолинской области весной 2022 года.
 
По данному факту доложено по линии дежурной службы и оповещены взаимодействующие органы. Причины происшествия выясняются, проводится служебное расследование.
 
Главное командование Национальной гвардии Республики Казахстан и региональное командование "Онтустік" выразило глубокие соболезнования родителям и близким погибшего.



 

В 174 километрах от Алматы произошло землетрясение

10.08.2022, 09:10 31966
В 174 километрах от Алматы произошло землетрясение
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 10 АВГУСТА - В 174 километрах от Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,4, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сетью станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 9 августа в 21.36 зарегистрировано землетрясение.
 
Эпицентр землетрясения расположен в 174 километрах на северо-запад от Алматы на территории Казахстана.
 
Энергетический класс землетрясения составил 10,3, магнитуда MPV - 4,4, глубина 20 километров.
 
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 

В Павлодарской области рабочий погиб на разрезе "Восточный"

09.08.2022, 19:24 48331
ПАВЛОДАР. 9 АВГУСТА - Рабочий погиб на разрезе "Восточный" 9 августа в 11:35, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
От полученных травм он скончался на месте, сообщает Pavlodarnews.kz.
 
Погибший - электромеханик циклично-поточного вскрышного участка. При проведении ремонта обводной вал барабана сместился, из-за чего мужчину зажало между валом и несущей металлоконструкцией дробильной установки.
 
Погибшему было 42 года. Обстоятельства несчастного случая расследуют в областном управлении труда.
 

Поиск девочки в Костанайской области: полицейские оставляют в поле воду и еду

09.08.2022, 16:26 50436
Фото: instagram/dpkostanaiskoi_oblasti
КОСТАНАЙ. 9 АВГУСТА - Сотрудники полиции, участвующие в поиске девочки в Костанайской области, оставляют по пути следования воду и продукты питания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На очередном заседании оперативного штаба решено оставлять на полях продукты питания и воду, привязав к ним воздушные шары. Это будет сигнальным вариантом для поисковиков", - сообщает департамент полиции Костанайской области. 

 
В настоящее время поиск идет в четырех направлениях: поселок Жамбыл - река Тобол, поселок Алтын Дала, город Костанай, поселок Самир. На каждом поле выставлены наблюдатели, которые будут следить за этим процессом. 
 
Пока местонахождение ребенка не установлено, однако сообщалось, что на кукурузном поле, где вчера была замечена девочка, найден кукурузный початок со следами детских зубов. Он отправлен на экспертизу. 

Напомним, 7 августа в Костанайской области пропала 5-летняя девочка. Известно, что девочка страдает аутизмом и не разговаривает. Вчера к поискам ребенка подключили вертолет. 
 

В Костанайской области расширена зона поиска 5-летней девочки

09.08.2022, 14:35 50606
Фото: Polisia.kz
КОСТАНАЙ. 9 АВГУСТА - В Костанайской области расширена зона поиска пропавшей 5-летней девочки, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Polisia.kz, обследованы более 12 полей с воздуха и 8 полей в пешем порядке. По пути следования сотрудники полиции оставляют воду и продукты питания. Пока девочка все еще не найдена. 
 
С учетом отработанной территории зона поиска расширяется в четырех направлениях: поселок Жамбыл - река Тобол, поселок Алтын Дала, город Костанай, поселок Самир. 
 
С утра проводится воздушное патрулирование двумя вертолетами и одним самолетом. На одном из них находится тепловизор. Также продолжается обследование русла реки Тобол. На кукурузном поле, где вчера была замечена девочка, найден кукурузный початок со следами детских зубов. Он отправлен на экспертизу. 
 
Напомним, 7 августа в Костанайской области пропала 5-летняя девочка. Известно, что девочка страдает аутизмом и не разговаривает. Вчера к поискам ребенка подключили вертолет. 
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министерство просвещения опубликовало новый вариант приказа, в котором новый учебный год предлагается начать 1 сентября и завершить 31 мая. Считаете ли вы разумным решение продлить учебный год для детей?

      Архив опросов