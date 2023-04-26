В Костанайской области потушили крупный пожар  

В результате пожара сгорел одноэтажный жилой дом, легковой автомобиль и хозпостройки, в которых находились 28 голов мелкого рогатого скота и 24 домашней птицы

Фото: ДЧС Костанайской области

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Костанай. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 25 апреля, в 13.08 в результате пожара в селе Заречное полностью сгорел одноэтажный жилой дом, а также легковой автомобиль и хозяйственные постройки, в которых находились 28 голов мелкого рогатого скота и 24 домашней птицы. Площадь пожара составила 167 кв. м, - Во вторник, 25 апреля, в 13.08 в результате пожара в селе Заречное полностью сгорел одноэтажный жилой дом, а также легковой автомобиль и хозяйственные постройки, в которых находились 28 голов мелкого рогатого скота и 24 домашней птицы. Площадь пожара составила 167 кв. м, сообщает пресс-служба ДЧС региона.





Горела кровля строящегося дома на площади 80 кв. м. Из-за сильного ветра огонь охватил веранду и чердачное помещение рядом стоящего жилого дома на площади в 3 кв. м. Благодаря оперативным и своевременным действиям пожарных удалось отбить пламя и спасти жилой дом.





По предварительным данным, во время тушения пожара в хозпостройках взорвались три газовых баллона, что создавало риски и угрозу личному составу при тушении огня. Жертв и пострадавших нет.





На месте пожара работали силы и средства ДЧС и коммунальных служб в составе 11 единиц техники и 39 человек.





В 14.46 объявлена общая локализация. Пожар ликвидирован в 15.45.



