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В Костанайской области произошло смертельное ДТП с участием двух КамАЗов

02.06.2020, 09:24 9694
В Костанайской области произошло смертельное ДТП с участием двух КамАЗов
polisia.kz
Костанай. 2 июня. Kazakhstan Today - Смертельное ДТП с участием двух КамАЗов произошло в Костанайской области, передает Kazakhstan Today.
 
1 июня, около 18.00, 37-летний водитель, следовавший по направлению Аулиекольского района, возле села Талапкер со стороны города Костаная, груженный тюкованным сеном, не справившись с рулевым управлением выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с КамАЗом, перевозившим ячмень, сообщает Polisia.kz.
 
В результате ДТП пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия. Оба водителя в тяжелом состоянии доставлены в больницу. 
 

По факту дорожно-транспортного происшествия с участием двух КамАЗов начато расследование", - сообщили в полиции.

 

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