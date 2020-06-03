В Костанайской области произошло смертельное ДТП с участием двух КамАЗов

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Костанай. 2 июня. Kazakhstan Today - Смертельное ДТП с участием двух КамАЗов произошло в Костанайской области, передает Kazakhstan Today.

1 июня, около 18.00, 37-летний водитель, следовавший по направлению Аулиекольского района, возле села Талапкер со стороны города Костаная, груженный тюкованным сеном, не справившись с рулевым управлением выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с КамАЗом, перевозившим ячмень, сообщает Polisia.kz

В результате ДТП пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия. Оба водителя в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия с участием двух КамАЗов начато расследование", - сообщили в полиции.

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