Система Orphus

В Кузбассе при взрыве на шахте погибли 52 человека

26.11.2021, 09:10 60778
В Кузбассе при взрыве на шахте погибли 52 человека
Фото: www.pravmir.ru
КУЗБАСС. 26 НОЯБРЯ - Спасатели подтвердили гибель 46 горняков и шести спасателей на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, заявил журналистам командир кемеровского отряда горных спасателей Юрий Ше, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В результате взрыва в шахте погибли 46 шахтеров… вечером… шесть горноспасателей также погибли, идя им на помощь", - цитирует РИА "Новости" Юрия Ше.


Как сообщил губернатор региона Сергей Цивилев, для снижения риска взрыва горные выработки шахты потребуется заполнить метаном. По его словам, на это уйдет трое суток.

 
Напомним, в четверг около 08.30 (04.30 мск) на предприятии, расположенном в Белово, произошел взрыв и задымление. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большинство из них доставили на поверхность.
 
По данным властей региона, 13 человек прошли обследования и лечатся амбулаторно, 38 находятся в больницах. Как уточнил Цивилев, 11 из госпитализированных - спасатели.
 
Местонахождение еще 35 шахтеров остается неизвестным.
 
Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящем в топ-3 производителей угля в стране, и осваивает запасы Егозово-Красноярского месторождения. Компания окажет помощь семьям погибших.
 
В регионе объявили трехдневный траур.

 
Ранее сообщалось, что утром 7 ноября на шахте "Абайская" Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" в забое произошел внезапный выброс угля и газа. На момент аварии в шахте работали 64 человека, из них восемь в забое. В результате аварии пострадали двое и погибли шесть шахтеров. Правительственная комиссия озвучила результаты расследования трагедии на шахте Абайская.
 

Комментарии

новости по теме

В поликлинике Атырау произошел пожар

26.11.2021, 20:58 14635
В поликлинике Атырау произошел пожар
Фото: atpress.kz
АТЫРАУ. 26 НОЯБРЯ - В Атырауской городской поликлиники №7 произошло возгорание на втором этаже трехэтажного здания больницы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации территориального департамента по чрезвычайным ситуациям, пожар зафиксирован 26 ноября в 12.34.
 
По данным ДЧС, в кабинете заведующей терапии с общей площадью 18 квадратных метров произошло возгорание персонального компьютера.
 
Из здания поликлиники были немедленно эвакуированы 45 человек, из них шестеро детей.
 
Жертв и пострадавших нет.
 
Как сообщалось ранее, двое получили ожоги, семилетняя девочка скончалась в результате пожара в квартире города Костаная.
 

В Алматы дуб рухнул на легковую машину

26.11.2021, 20:42 21682
В Алматы дуб рухнул на легковую машину
Фото: Кадр с видео
АЛМАТЫ. 26 НОЯБРЯ - В Алматы по улице Гоголя - Калдаякова дерево обрушилось на легковую машину, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Видео вырванного с корнем дерева, упавшего на машину, появилось в инстаграм-паблике.

Как сообщили в управлении городской мобильности, сотрудники управления выехали на место происшествия. В ходе выезда было установлено, что упавшее дерево - усохший дуб краснокнижный, имевший стволовую и корневую гниль.
 

Факта механических и антропогенных воздействий не обнаружено. Администратором бюджетных программ по содержанию и защите зеленых насаждений на землях общего пользования являются аппараты акимов районов. На данный момент дерево убрано органами ЧС и подрядной организацией аппарата акима Медеуского района", - сообщили в управление городской мобильности.

 
Как сообщалось ранее, сильный ветер обрушил ограждение домов в населенных пунктах, повалил деревья в Жамбылской области.
 

Вертолет совершил вынужденную посадку в Акмолинской области

26.11.2021, 16:52 41176
КОКШЕТАУ. 26 НОЯБРЯ - Вертолет совершил вынужденную посадку в Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

26 ноября вертолет Ми-8АМТ АО "Казавиаспас" МЧС РК, следуя по оперативной заявке Национального координационного центра экстренной медицины по маршруту Нур-Султан - Экибастуз, совершил вынужденную посадку в районе населенного пункта Орнек Ерейментауского района Акмолинской области (приблизительно 100 км от Нур-Султана)", - сообщили в пресс-службе АО "Казавиаспас".

 
Сообщается, что предварительной причиной вынужденной посадки стала вибрация правого двигателя. На борту находились экипаж в количестве пяти человек и два врача.
 
Как сообщили в АО "Казавиаспас", вертолет благополучно приземлился, пострадавших нет. Экипаж и врачи были вывезены на резервном воздушном судне.
 
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов