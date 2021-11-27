В Кузбассе при взрыве на шахте погибли 52 человека

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В результате взрыва в шахте погибли 46 шахтеров… вечером… шесть горноспасателей также погибли, идя им на помощь", - цитирует РИА "Новости" Юрия Ше.
Как сообщил губернатор региона Сергей Цивилев, для снижения риска взрыва горные выработки шахты потребуется заполнить метаном. По его словам, на это уйдет трое суток.
Напомним, в четверг около 08.30 (04.30 мск) на предприятии, расположенном в Белово, произошел взрыв и задымление. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большинство из них доставили на поверхность.
По данным властей региона, 13 человек прошли обследования и лечатся амбулаторно, 38 находятся в больницах. Как уточнил Цивилев, 11 из госпитализированных - спасатели.
Местонахождение еще 35 шахтеров остается неизвестным.
Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящем в топ-3 производителей угля в стране, и осваивает запасы Егозово-Красноярского месторождения. Компания окажет помощь семьям погибших.
В регионе объявили трехдневный траур.
Ранее сообщалось, что утром 7 ноября на шахте "Абайская" Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" в забое произошел внезапный выброс угля и газа. На момент аварии в шахте работали 64 человека, из них восемь в забое. В результате аварии пострадали двое и погибли шесть шахтеров. Правительственная комиссия озвучила результаты расследования трагедии на шахте Абайская.