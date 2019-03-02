В Кыргызстане выясняют обстоятельства гибели казахстанца, обнаруженного с огнестрельным ранением в голову

Бишкек. 1 марта. Kazakhstan Today - Тело казахстанца с огнестрельным ранением в голову обнаружили в Кыргызстане. Полиция выясняет обстоятельства происшествия, передает Kazakhstan Today.

25 февраля 2019 года, примерно в 09.00, в дежурную часть отдела внутренних дел Аламудунского района Чуйской области поступило сообщение, что в поле у села Кой-Таш в салоне автомашины марки "Мазда-6" обнаружено тело неизвестного мужчины азиатской внешности в возрасте примерно 20-25 лет. Данный факт зарегистрирован в автоматизированной информационной системе "Единый реестр преступлений и проступков" (ЕРПП). УВД Аламудунского района начало досудебное расследование", - сообщает информационный портал МВД Кыргызстана.

По данным портала, погибший - гражданин Казахстана Атанух Шерматов, 1994 года рождения. Он является уроженцем Жалал-Абадской области Кыргызстана, проживал в Бишкеке.

У мужчины в височной области головы имелась рана от огнестрельного ранения, в руке находился пистолет марки ПМ 9 миллиметров (пистолет Макарова), в патроннике которого был один патрон и в магазине два патрона. В салоне на полу обнаружены пуля и гильза системы ПМ 9 миллиметров", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, при осмотре праворульной автомашины в салоне обнаружены сотовый аппарат марки "Айфон-6", документы, принадлежащие мужчине, бутылка из-под водки, салат и пачка сигарет "Парламент". При проведении опроса установлено, что указанную автомашину, где находилось тело мужчины, обнаружили примерно в 9 утра работающие неподалеку строители.

В ходе проверки установлено, что указанная автомашина зарегистрирована на Т.Э., 1993 года рождения. Также выяснилось, что эту автомашину на вышеуказанного Т.Э. оформили его родственники в феврале 2017 года по просьбе своих знакомых. По предварительным данным, фактически владельцем автомобиля является погибший Шерматов, студент 4-го курса одного из вузов Бишкека.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий проверялось, с кем в последний раз выходил мужчина на связь, в том числе предполагаемые причины самоубийства. Были установлены лица, с которыми он поддерживал дружеские связи, они подтвердили принадлежность пистолета Шерматову, ранее молодой человек показывал приятелям свое оружие. Кроме того, некоторые сообщили, что замечали у него склонность к суициду, в последнее время были переживания", - уточнили в МВД Кыргызстана.

По данным ведомства, в ночь перед происшествием, примерно в 23.45, Шерматов на своей автомашине приезжал в супермаркет, где купил водку, банку энергетического напитка "Ред Булл", бутылку пива, сигареты и салат.

Также сообщается, что, по предварительным установленным данным, обнаруженный на месте происшествия пистолет Макарова числится утерянным и похищенным во время массовых беспорядков в марте 2005 года из дежурной части ОВД города Жалал-Абада.

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