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В Кызылорде в бассейне утонул 7-летний ребенок

20.12.2021, 20:54 35356
КЫЗЫЛОРДА. 20 ДЕКАБРЯ - Трагедия произошла на прошлой неделе в одном из спортивных комплексов города, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данному факту возбуждено уголовное дело по части второй статьи 141 УК РК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей), а также по части третьей статьи 306 УК (Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает Polisia.kz.
 
В настоящее время проводятся следственные действия, назначены соответствующие экспертизы для установления виновных лиц.
 
Уголовное дело находится на личном контроле начальника департамента полиции Кызылординской области.
 

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Алматинцев напугало задымление в метрополитене

21.12.2021, 17:09 1741
Алматинцев напугало задымление в метрополитене
АЛМАТЫ. 21 ДЕКАБРЯ - Алматинцы сообщают в соцсетях о задымлении на одной из станций метрополитена, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Алматинское метро. Что-то горит", - комментирует очевидец видео, выложенное в Instagram-паблике kris.p.almaty.official

 
В пресс-службе метрополитена сообщили, что возгорание и задымление произошли из-за пневматического торможения состава. 
 

При срабатывании пневматической тормозной системы произошёл перегрев тормозных колодок. На данный момент выясняется точная причина, состав снят с линии и отправлен в электродепо для диагностики. Сбоев по графику нет, метрополитен работает в штатном режиме".

 
Ситуацию также прокомментровали в городском департаменте по ЧС. По его информации, сообщений о каком либо возгорании в метро на пульт 101 ДЧС не поступало. 

 

В Актау на пешеходном переходе насмерть сбили женщину с ребенком

21.12.2021, 14:30 6826
В Актау на пешеходном переходе насмерть сбили женщину с ребенком
Фото: кадр из видео
АКТАУ. 21 ДЕКАБРЯ - В Актау на пешеходном переходе насмерть сбили женщину с ребенком, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Трагедия произошла 20 декабря 2021 года между 16 и 19 микрорайонами, пишет Lada.kz
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, водитель Toyota Land Cruiser сбил пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 
 

В результате 29-летняя женщина от полученных травм погибла на месте происшествия. Пятилетняя девочка была доставлена в Мангистаускую областную детскую больницу, после чего, не приходя в сознание, скончалась", - рассказали в департаменте полиции региона.

 
В Детской областной больнице сообщили, что врачи сделали все возможное, но спасти ребенка не удалось.
 

Девочку в 00.26 доставили каретой скорой помощи в приемный покой детской областной больницы. Врачи диагностировали у девочки травматический шок 3-й степени, сочетанную политравму, разрыв селезёнки, желудка и печени, закрытую черепно-мозговую травму тяжелой степени. Силами врачей было проведено оперативное лечение, но, к сожалению, ближе к пяти часам утра у девочки констатировали остановку сердца", - сообщили в областной детской больнице.

 
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 4 статье 345 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
 

Ведётся расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Согласно статье 128 Уголовно-процессуального кодекса РК, водитель водворен в изолятор временного содержания", - отметили в полиции.




 

Причиной нападения неустановленного животного на девочку в поселке Лесхоз стало бездействие местных властей

21.12.2021, 11:51 9241
Причиной нападения неустановленного животного на девочку в поселке Лесхоз стало бездействие местных властей
Фото: oryolcity-ru.1gb.ru
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 21 ДЕКАБРЯ - Жители поселка Лесхоз уверены, что причиной нападения неизвестного животного на семилетнюю девочку могла стать местная свалка, которая зимой привлекает диких животных, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Трагедия, случившаяся в поселке Лесхоз, что на окраине Усть-Каменогорска, шокировала и одновременно возмутила весь регион. Мать погибшей девочки не исключает, что причиной трагедии мог стать дикий зверь.
 
После случившегося жители призывают к ответу чиновников. По их словам, зимой голодных животных привлекает местная свалка, а летом она горит, и люди задыхаются. Местные опасаются, что здесь еще и построят завод, куда будут свозить и перерабатывать вообще весь городской мусор, сообщает телеканал КТК.
 

Требования наших жителей: немедленное закрытие свалочного полигона, основанного в 1958 году, который переполнен и отравляет все вокруг зловонием. Мусор разносится по всей округе ветром, подземные воды стали ядовитыми", - заявила жительница поселка Лесхоз Ольга Савинова.

 
Чиновники пообещали создать рабочую группу, которая займется решением проблем поселка. Но не сразу, а постепенно. А по поводу свалки отправили к экологам. 
 

Эти проблемы в один день не решаются. Поэтому будем решать их постепенно все вместе. Мы все знаем, что там переполнение. На сегодняшний день заключен договор через ЕБРР. Строительство нового полигона будет начато в 2022 году", - сказал заместитель акима Усть-Каменогорска Денис Федченко.

 
Напомним, 17 декабря жительница поселка Лесхоз обнаружила во дворе дома растерзанное тело своей семилетней дочери. Стоит отметить, что на сегодняшний день не установлено, какое животное загрызло ребенка. Однако, как сообщили зоозащитники, в Усть-Каменогорске без суда и следствия начали массово отстреливать собак

Жители Лесхоза уверены: пока не решится их главная проблема – свалка, подобных трагедий не избежать.


 

Инцидент с обстрелянным авто чиновника: появились новые подробности

20.12.2021, 13:42 73696
Инцидент с обстрелянным авто чиновника: появились новые подробности
Фото: instagram/dtp_sko
ПЕТРОПАВЛОВСК. 20 ДЕКАБРЯ - В департаменте по обеспечению качества в сфере образования Северо-Казахстанской области прокомментировали ситуацию с обстрелянным автомобилем чиновника, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает агентство 7152.kz, водитель обстрелянного авто использовал машину в личных целях. 
 

В выходные и в праздничные дни данный автомобиль не подлежит пользованию. Несмотря на имеющийся запрет, водитель без ведома руководства выехал в один из районов, где проживают его родственники", - рассказали в пресс-службе департамента.

 
Напомним, инцидент произошел 18 декабря, на 635-м километре автодороги Челябинск - Новосибирск, недалеко от села Чистое Северо-Казахстанской области. Как сообщили в полиции области, была обнаружена автомашина Hyundai Accent без государственных регистрационных номеров, с повреждениями - два дробовых повреждения в двери с водительской стороны. Пострадавших по данному факту нет. Полиция установила, что автомобиль зарегистрирован в департаменте по контролю в сфере образования СКО МОН РК. Ее владелец - 25-летний житель Петропавловска. Мужчина был принят на работу в департамент в апреле этого года. Ранее он работал в отделе ЖКХ города Петропавловска и аппарате акима Мамлютского района Северо-Казахстанской области.
 
В настоящее время по делу ведется следствие. 
 

Сразу 11 человек госпитализированы в результате ДТП в Атырауской области

20.12.2021, 11:30 77776
Сразу 11 человек госпитализированы в результате ДТП в Атырауской области
АТЫРАУ. 20 ДЕКАБРЯ - 11 человек попали в больницу в результате ДТП на трассе Доссор - Кульсары в Макатском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
18 декабря в 18.30 в ДЧС Атырауской области поступило сообщение о том, что в результате столкновения двух автомобилей произошло задымление одного из них. 
 

Судя по предоставленным фотографиям, столкнулись "Фольксваген Шаран" и Ravon. ДТП произошло на трассе Доссор - Кульсары в Макатском районе в 18 километрах от поселка Доссор. По прибытию на место происшествия выяснилось, что автомобиль не загорелся", - пишет портал "Мой город".

 
Сотрудники трассового медико-спасательного пункта доставили в больницу поселка Доссор 11 пострадавших.
 

Самолет из Нур-Султана не смог приземлиться в аэропорту Петропавловска

19.12.2021, 17:55 104116
Самолет из Нур-Султана не смог приземлиться в аэропорту Петропавловска
Фото: pkzsk.info
ПЕТРОПАВЛОВСК. 19 ДЕКАБРЯ - Самолет авиакомпании Scat, вылетевший утром из аэропорта Нур-Султана. совершил две попытки приземлиться в Петропавловске, но так и не смог этого сделать, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В итоге рейс вернулся в пункт отправления, сообщает Петропавловск.news. Рейс авиакомпании Scat должен был вылететь из Нур-Султана в 08.35. Вылет задержали на полчаса: крылья самолета обрабатывали антиобледенительной смесью. 
 
Когда рейс все-таки вылетел, оказалось, что в Петропавловске сложные метеоусловия. Экипаж дважды пытался посадить самолет, но сделать этого так и не получилось - аэропорт Петропавловска отказал в приеме самолета из-за сложных метеоусловий. 
 
Примерно через два часа полета рейс все же вернулся в Нур-Султан, а пассажирам предложили перебронировать билеты. Пассажирам не предложили разместиться в гостинице, а информационная поддержка ограничилась SMS-рассылкой.
 

Reis DV767 Nur-Sultan-Petropavlovsk 19.12.21 otmenen. Besplatnoe perebronirovanie na blizhaishii reis/vozvrat bileta, po mestu priobreteniya. Prinosim izvineniya za neudobstva", - сказано в сообщении.

 
Ближайший рейс, на который можно купить билет, должен вылететь лишь через двое суток. 
 
РГП "Казгидромет" днем 18 декабря объявил штормовое предупреждение: снег, туман, метель. Стандартное для этого рейса время полета - 45 минут. 
 

В Актау загорелась крыша крупного жилого комплекса

19.12.2021, 16:21 114286
В Актау загорелась крыша крупного жилого комплекса
Фото: скриншот
АКТАУ. 19 ДЕКАБРЯ - Крыша нового жилого комплекса горит в Актау, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Пожар начался в 14.20 в новом жилом комплексе "Флоренция", расположенном у жилого комплекса "Дукат" в 17-м микрорайоне.
 
На место направились несколько пожарных экипажей. Видео с пожаром рассылают жители Актау в социальных сетях.



 

В результате аварии в Атырауской области пострадали 11 человек

19.12.2021, 15:37 118306
В результате аварии в Атырауской области пострадали 11 человек
АТЫРАУ. 19 ДЕКАБРЯ - В Атырауской области в результате столкновения двух автомобилей пострадали 11 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области, 18 декабря в 18.30 поступило сообщение о том, что в результате столкновения двух автомобилей, Volkswagen Sharan и Ravon - произошло задымление одного из них. ДТП произошло на трассе Доссор - Кульсары в Макатском районе, в 18 километрах от поселка Доссор.
 
Прибывшие на место сотрудники спецслужб выяснили, что возгорания не произошло. Сотрудники трассового медико-спасательного пункта доставили в больницу поселка Доссор 11 пострадавших.
 
На месте работали шестеро сотрудников и две единицы техники ДЧС Атырауской области.

 

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