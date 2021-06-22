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В Кызылординской области обнаружили тело пропавшей девочки

21.06.2021 7210
КЫЗЫЛОРДА. 21 ИЮНЯ - В селе имени Махамбетова Кызылординской области из канала извлечено тело пропавшей девочки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

19 июня 2021 года на пульт 112 поступило сообщение о том, что девочка 2008 года ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. Сотрудниками полиции, спасателями и волонтёрами проводились поисковые работы. 20 июня 2021 года, в 13.30, спасателями Оперативно-спасательного отряда тело девочки 2008 года рождения было извлечено из оросительного канала Ширкейли в селе имени Махамбетова города Кызылорды", - сообщили в группе по связям с общественностью департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области. 

 
В поисковой операции были задействованы силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям (3 сотрудника, 11 спасателей, в том числе 2 кинологических расчёта и 2 единицы техники, 3 единицы водных транспортных средств), департамента полиции (180 человек личного состава и 30 единиц техники), 100 человек и 4 единицы техники воинской части №5547 МВД и 10 волонтёров.
 
Департамент по ЧС Кызылординской области просит жителей региона не оставлять детей без присмотра.
 

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