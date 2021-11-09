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В Мангистауской области в результате драки погиб мужчина

08.11.2021, 16:29 83080
В Мангистауской области в результате драки погиб мужчина
Фото: из открытых источников
МАНГИСТАУ. 8 НОЯБРЯ - В селе Баскудук Мангистауской области в результате драки погиб мужчина, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает lada.kz, нападавшие были вооружены топором. 
 

Вызов поступил 6 ноября в 20.25 на пульт дежурного 102 отдела полиции Мунайлинского района о том, что обнаружено тело мужчины в селе Баскудук на улице Берекет. На вызов прибыла следственная оперативная группа, двое подозреваемых в убийстве на месте были задержаны. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Мунайлинского района по статье "Убийство". Подозреваемые в данный момент водворены в изолятор временного содержания, по данному факту ведётся расследование", - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

 
 
 

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В Усть-Каменогорске на предприятии погибли рабочие

08.11.2021, 18:46 62506
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 8 НОЯБРЯ. - Сразу два смертельных случая произошли 5 ноября на АО "УК ТМК". Двое рабочих скончались при загадочных обстоятельствах, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В департаменте полиции ВКО подтвердили, что факт гибели зарегистрирован, сообщает altaynews.kz.
 
5 ноября Иртышским отделом полиции УП Усть-Каменогорска начато досудебное расследование по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц. В настоящее время по уголовному делу назначены соответствующие судебные экспертизы, проводятся необходимые следственные действия.
 
Подробности случившегося не разглашаются, однако брат одного из погибших обеспокоен тем, что руководство предприятия до сих пор не вышло с ними на связь.
 

В Нур-Султане шесть детей из одной семьи отравились угарным газом

08.11.2021, 16:40 79894
В Нур-Султане шесть детей из одной семьи отравились угарным газом
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 8 НОЯБРЯ - В Нур-Султане шестеро детей отравились угарным газом. Сейчас пострадавшие находятся в больнице, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает "Хабар 24", состояние пострадавших средней степени тяжести.
 
Инцидент произошёл в 07.40 в одном из временных строений в дачном обществе. Об этом на брифинге в СЦК сообщила главный специалист управления государственного пожарного контроля. По словам Айгерим Раимкуловой, самому старшему из пострадавших детей 12 лет, а младшему нет и года. Многодетная семья переехала в столицу из Кызылординской области чуть больше месяца назад. 
 
 

В Алматы произошел пожар в строящемся доме

08.11.2021, 14:23 59617
АЛМАТЫ. 8 НОЯБРЯ – В Алматы произошел пожар в строящемся жилом доме, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы, сегодня, в 10.24, сотрудники департамента выехали по повышенному рангу вызова в микрорайон Мирас, дом 29/1, Бостандыкского района.
 

По прибытии обнаружено горение мансардного этажа и кровли строящегося двухэтажного дома на площади 280 квадратных метров. Быстрому распространению загорания способствовали легкосгораемые конструкций: фанера, а также покрытие кровли мягким битумом", - говорится в сообщении ДЧС.

 
Был развернут оперативный штаб, создано два боевых участка, на тушение и защиту введены универсальные и лафетный ствол через пожарную автолестницу, автоцистерны установлены на пожарные гидранты, протянуты магистральные линии, тем самым обеспечена бесперебойная подача воды. 
 

Пожар локализован в 11.31. Удалось отстоять первый и второй этажи дома", - проинформировала пресс-служба департамента.

 
 
Напомним также, 3 ноября в Алматы ночью загорелся двухэтажный дом, расположенный по улице Радостовца на пересечении с улицей Солодовникова в Бостандыкском районе.
 

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