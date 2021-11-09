В Мангистауской области в результате драки погиб мужчина

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МАНГИСТАУ. 8 НОЯБРЯ - В селе Баскудук Мангистауской области в результате драки погиб мужчина, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает lada.kz, нападавшие были вооружены топором.
Вызов поступил 6 ноября в 20.25 на пульт дежурного 102 отдела полиции Мунайлинского района о том, что обнаружено тело мужчины в селе Баскудук на улице Берекет. На вызов прибыла следственная оперативная группа, двое подозреваемых в убийстве на месте были задержаны. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Мунайлинского района по статье "Убийство". Подозреваемые в данный момент водворены в изолятор временного содержания, по данному факту ведётся расследование", - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.
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