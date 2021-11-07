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В Талдыкоргане трое парней избили официанта

06.11.2021, 13:20 128359
ТАЛДЫКОРГАН. 6 НОЯБРЯ - В Талдыкоргане трое парней в состоянии алкогольного опьянения избили 18-летнего официанта. Видео инцидента появилось в соцсетях, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

5 ноября, около 01.30, группа лиц, находясь в состоянии алкогольного опьянения перед кафе "Мирас", расположенного в городе Талдыкоргане, применив физическую силу, нанесли телесные повреждения 18-летнему гражданину. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 1 статьи 293 УК РК", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

 
Как сообщили в ведомстве, в ходе досудебного расследования установлено, что трое парней в кафе распивали алкогольные напитки, после чего один из них вступил в словесную перепалку с официантом данного увеселительного заведения, далее стычка между двумя парнями перешла в групповую драку. 

Подозреваемые трое лиц в возрасте от 20 до 25 лет в настоящее время установлены и доставлены в УВД, ведется разбирательство.
 
 

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Мужчина погиб из-за хлопка газа в Акмолинской области

07.11.2021, 17:40 14527
Мужчина погиб из-за хлопка газа в Акмолинской области
Фото: Parentingupstream from Pixabay
КОКШЕТАУ. 7 НОЯБРЯ - В поселке Кызылсуат Целиноградского района Акмолинской области из-за хлопка газовоздушной смеси погиб 73-летний мужчина, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как уточнили в пресс-службе ДЧС региона, трагедия произошла 7 ноября в 11:53, на территории частного жилого дома, где установлено автономное газовое отопление. 
 

При открытии колодца газгольдера произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. На месте происшествия скончался 73-летний хозяин дома", - рассказали в ДЧС.

 
Обстоятельства и причина произошедшего устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза. На месте происшествия работают сотрудники ДЧС, полиции и скорой помощи.
 
Ранее стало известно, что в Карагандинской области на шахте погибли шестеро человек, пострадали двое. Аким области провел совещание, президент выразил соболезнования
 

Шесть человек погибли на шахте в Карагандинской области

07.11.2021, 11:45 55513
Шесть человек погибли на шахте в Карагандинской области
Фото: Alina Kuptsova from Pixabay
КАРАГАНДА. 7 НОЯБРЯ - Шестеро человек скончались в Карагандинской области при работе в шахте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Инцидент произошел в Абае на шахте Абайская УД АО "АрселорМиттал Темиртау". В забое вентиляционного штрека 3-К10 север произошел внезапный выброс метана.
 

По предварительной информации, всего в шахте находилось 64 работника. В забое 3-К10 - восемь работников (информация уточняется). Из восьми работников, находящихся в забое, шестеро погибли, двое травмированы (состояние уточняется). Производится подъем на поверхность", - сообщил официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Талгат Уали.

 
Обстоятельства и причины выясняются.
 
К месту происшествия выехали сотрудники и техники отделения ЦШ ПВАСС и ДЧС Карагандинской области.
 
По поручению премьер-министра Казахстана Аскара Мамина на место происшествия выехала комиссия под руководством министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина.
 
В ликвидации ЧС задействованы силы и средства КФ ТОО "Республиканский центральный штаб ПВАСС" (15 работников), ДЧС (три сотрудника и две единицы техники), ФГУ "ЦМК" (три работника и одна единица техники).
 

В Алматы в результате столкновения автобуса и троллейбуса пострадали семь человек

06.11.2021, 19:42 125605
В Алматы в результате столкновения автобуса и троллейбуса пострадали семь человек
Фото: скриншот из видео
АЛМАТЫ. 6 НОЯБРЯ - В Алматы в результате столкновения автобуса и троллейбуса пострадали семь человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в городском департаменте полиции, 6 ноября 2021 года, в 12.36, водитель за рулем автобуса марки Yuotong, следуя по улице Толе би в восточном направлении, на пересечении с проспектом Абылай хана, проехав на запрещающий красный сигнал светофора, допустил столкновение с троллейбусом марки Yuong man, который двигался по проспекту Абылай хана в южном направлении.
 

В результате ДТП пассажиры троллейбуса марки Yuong man: 1962, 1974, 1996 годов рождения, пассажиры автобуса марки Yuotong: 1997, 1977 годов рождения, водитель троллейбуса 1966 года рождения и водитель автобуса 1986 года рождения с телесными повреждениями были доставлены в медицинские учреждение. Материал находится в производстве УП Алмалинского района", - сообщил начальник управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.

 
Видео с места ДТП появилось в соцсетях.

 

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