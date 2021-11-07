В Талдыкоргане трое парней избили официанта

ТАЛДЫКОРГАН. 6 НОЯБРЯ - В Талдыкоргане трое парней в состоянии алкогольного опьянения избили 18-летнего официанта. Видео инцидента появилось в соцсетях , передает KAZAKHSTAN TODAY.

5 ноября, около 01.30, группа лиц, находясь в состоянии алкогольного опьянения перед кафе "Мирас", расположенного в городе Талдыкоргане, применив физическую силу, нанесли телесные повреждения 18-летнему гражданину. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 1 статьи 293 УК РК", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Как сообщили в ведомстве, в ходе досудебного расследования установлено, что трое парней в кафе распивали алкогольные напитки, после чего один из них вступил в словесную перепалку с официантом данного увеселительного заведения, далее стычка между двумя парнями перешла в групповую драку.





Подозреваемые трое лиц в возрасте от 20 до 25 лет в настоящее время установлены и доставлены в УВД, ведется разбирательство.