В Мангистауской области загорелись 14 контейнеров в вахтовом поселке для рабочих

Актау. 2 сентября. Kazakhstan Today - В Мангистауской области загорелись 14 контейнеров в вахтовом поселке контейнерного типа для рабочих, передает Kazakhstan Today.

По информации Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК, сегодня в 12.40 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в вахтовом городке контейнерного типа на месторождении "Ракушечное ТОО "КаспийОйлГаз". Городок расположен в 40 километрах от поселка Курык Каракиянского района.

По прибытии пожарных подразделений горели 14 одноэтажных контейнеров, оборудованных под офисные помещения, комнаты отдыха и столовую. Принятыми мерами пожар локализован в 16.16 на площади 350 квадратных метров. Пожар ликвидирован в 17.10", - сообщил официальный представитель КЧС Нурсултан Нурахметов.

Жертв и пострадавших нет. В тушении пожара были задействованы 18 человек личного состава и 4 единицы пожарной техники ДЧС Мангистауской области, 5 человек и одна единица техники НГПС ТОО "Ерсей".

Напомним, в марте 2018 года в результате пожара в общежитии контейнерного типа в 40 километрах от Атырау погибли шесть человек. Еще четверо мужчин с ожогами доставлены в Областную больницу города Атырау. Площадь пожара составила 480 квадратных метров.

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