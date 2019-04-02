В Минобороны назвали возможные причины крушения военного вертолета

Нур-Султан. 1 апреля. Kazakhstan Today - Командующий военно-воздушными силами Сил воздушной обороны ВС РК Даурен Косанов назвал предварительные причины крушения военного вертолета в Кызылординской области, передает Kazakhstan Today.

"Проводится расследование государственной комиссии. Но мы все вопросы пока не снимаем. Это отказ техники, человеческий фактор и метеорологические условия. По окончанию расследования председателем комиссии будет официально доведен до вас. На сегодняшний день - только предположение. Поэтому заранее забегать вперед не стоит", - сказал Д. Косанов в ходе пресс-конференции в СЦК.

Он сообщил, что одним из первых прибыл на место происшествия.

Я первым прибыл туда на самолете АН-26. Далее мы проехали к месту катастрофы, очевидец из села Жалагаш, владелец крестьянского хозяйства, сказал: "Вертолет буквально надо мной пролетел и упал". Это показывает, что экипаж до последнего боролся за живучесть машины, уводил и старался, чтобы не было никаких серьёзных последствий на земле, в том числе в крестьянском хозяйстве. И я считаю, что наши ребята - герои. Все 13 человек", - сказал Д. Косанов.

Он отметил, что вертолет Ми-8 был выпущен в 1988 году. Ранее он прошел капитальный ремонт на 405-м авиаремонтном заводе в Алматы. Вертолет налетал 773 часа.

Напомним, 27 марта в Кызылординской области в ходе учения потерпел крушение вертолет ВВС СВО ВС РК. На борту находились 13 человек, все они погибли.

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