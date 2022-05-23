В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Шымкенте

Фото: telegram/qr_tjm
ШЫМКЕНТ. 22 МАЯ - В Министерстве здравоохранения Республики Казахстан рассказали о состоянии пострадавших при взрыве, который прогремел вчера возле областного перинатального центра в Шымкенте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Совместно с начальником управления общественного здоровья Туркестанской области Маратом Пашимовым и первыми руководителями медицинских организаций провели обход в клиниках, куда были госпитализированы пострадавшие при взрыве. Два пациента находятся в стабильно тяжелом состоянии, 7 пациентов со средней степенью тяжести, необходимая профильная медицинская помощь оказана в полном объеме. С больными проведена беседа, качеством оказываемой медпомощи пациенты удовлетворены", - сказала директор департамента охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения Казахстана Магрипа Ембергенова.
Пострадавшие пациенты перинатального центра были передислоцированы в здание областного перинатального центра № 2, в городские больницы №№ 1 и 2 Шымкента, в городской перинатальный центр и в областную детскую больницу.
По словам Магрипы Ембергеновой, пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей и психологов.
Организационные мероприятия по изменению маршрута госпитализации новорожденных и беременных продолжаются. Все беременные и новорожденные находятся на особом контроле", - отметила она.
Напомним, 21 мая в Шымкенте прогремел взрыв возле роддома.