В многоквартирном доме в Петропавловске произошел пожар

Петропвловск. 16 сентября. Kazakhstan Today - В Петропавловске в пятиэтажном жилом доме произошел пожар, передает Kazakhstan Today.

16 сентября, в 11.04, на центральный пункт приёма сообщений ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС СКО" поступило телефонное сообщение о пожаре в 5-этажном жилом доме по адресу: улица Н. Назарбаева, 225.

Выяснилось, что горит комната на первом этаже, на верхних этажах наблюдается сильное задымление.

С помощью автолестниц, а так же ручных лестниц пожарными расчётами из окон квартир верхних этажей здания спасены 25 человек, из них 9 детей. Звеньями газодымозащитной службы были эвакуированы 50 человек (из них 6 детей). Они были выведены по лестничному маршу, в том числе с использованием спасательных капюшонов, одновременно проводилось тушение пожара", - рассказали в пресс-службе ДЧС Северо-Казахстанской области.

В ведомстве уточнили, что в 11.57 пожар был локализован, в 12.33 полностью ликвидирован.

В результате пожара уничтожено 2 комнаты с домашним имуществом (площадь пожара составила 30 квадратных метров), на первом этаже наблюдается сильное закопчение. Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. Ущерб устанавливается", - добавили в ДЧС.

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