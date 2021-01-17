В Нур-Султане девушка утонула в бассейне

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Нур-Султан. 16 января. Kazakhstan Today - Тренер спорткомплекса увидел в бассейне лежащую без движения девушку. Попытки привести ее в чувство не увенчались спехом, врачи скорой помощи констатировали смерть, передает Kazakhstan Today.

В столичном департаменте полиции рассказали, что трагедия произошла сегодня утром.

16 января, в 10.18, в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в бассейне спортивного комплекса столицы обнаружено тело девушки. Установлено, что тренер спорткомплекса увидел в бассейне лежащую девушку без движения. Вытащив ее из воды, он начал производить искусственное дыхание и массаж сердца. По приезде скорой медицинской помощи была констатирована смерть 21-летней девушки", - рассказали в пресс-службе полиции.

Известно, что в момент трагедии в бассейне находились еще четыре человека. Погибшая девушка посетила бассейн, купив разовый абонемент.

По данному факту проводится проверка.

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