В Нур-Султане из-за погоды резко выросло количество ДТП

Нур-Султан. 8 сентября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане из-за погодных условий число дорожно-транспортных происшествий выросло на 30% за сутки, передает Kazakhstan Today.



Управлением административной полиции города Нур-Султана проведен анализ дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных за сутки на территории города. Так, зарегистрировано 70 ДТП, прирост составил 30%.



"В связи с погодными условиями ДП Нур-Султана рекомендует водителям быть максимально внимательными и осторожными во время движения, неукоснительно соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.



В ведомстве пояснили, что наиболее опасными для водителей являются первые капли дождя.



"Дорожное полотно пыльное, к тому же начался осенний листопад. Эти условия в совокупности способствуют увеличению тормозного пути транспортных средств. Поэтому нужно воздержаться от резких маневров и торможений. Дождь снижает видимость, и надо быть предельно внимательными", - подчеркнули полицейские.



Кроме того, в плохую погоду пешеходы не видят приближающиеся транспортные средства и их действия порой бывают непредсказуемыми.



"Департамент полиции Нур-Султана предупреждает водителей перед пешеходным переходом максимально снизить скорость движения и быть предельно внимательными", - заключили в полиции.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства