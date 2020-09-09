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В Нур-Султане из-за погоды резко выросло количество ДТП

08.09.2020, 16:12 8803

Нур-Султан. 8 сентября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане из-за погодных условий число дорожно-транспортных происшествий выросло на 30% за сутки, передает Kazakhstan Today.

Управлением административной полиции города Нур-Султана проведен анализ дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных за сутки на территории города. Так, зарегистрировано 70 ДТП, прирост составил 30%.

"В связи с погодными условиями ДП Нур-Султана рекомендует водителям быть максимально внимательными и осторожными во время движения, неукоснительно соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.

В ведомстве пояснили, что наиболее опасными для водителей являются первые капли дождя.

"Дорожное полотно пыльное, к тому же начался осенний листопад. Эти условия в совокупности способствуют увеличению тормозного пути транспортных средств. Поэтому нужно воздержаться от резких маневров и торможений. Дождь снижает видимость, и надо быть предельно внимательными", - подчеркнули полицейские.

Кроме того, в плохую погоду пешеходы не видят приближающиеся транспортные средства и их действия порой бывают непредсказуемыми.

"Департамент полиции Нур-Султана предупреждает водителей перед пешеходным переходом максимально снизить скорость движения и быть предельно внимательными", - заключили в полиции.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

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