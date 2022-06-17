В Нур-Султане количество отравившихся суши увеличилось до 91

НУР-СУЛТАН. 16 ИЮНЯ - В Нур-Султане количество отравившихся в суши-баре увеличилось до 91. На владельца суши-бара завели уголовное дело, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Количество астанчан, которые отравились в популярном суши-баре, увеличилось до 91. Двадцать из них - это дети. Медики говорят, пациенты поступают не сразу, так как инфекция может проявиться в организме спустя даже семь дней, сообщает телеканал КТК

Всего в больнице остается 45 человек. Все они перекусывали или заказывали доставку в одном месте - это одна из точек популярной сети быстрого питания. Она продолжала работать даже после массового отравления, и вот на днях ее все-таки закрыли.

Поверхностный осмотр показал, что в заведении нарушали процесс приготовления еды и хранения продуктов. Санврачи сейчас ждут окончательных анализов на наличие инфекций.

Хозяину грозит штраф до 6 миллионов тенге и даже закрытие точки. Полиция завела уголовное дело.

Сигналы от посетителей стали поступать еще с прошлой недели . А чтобы инициировать проверку, достаточно трех обращений. Однако уже в понедельник медики заявили о 54 взрослых и 10 детях. Все они жаловались на тошноту, рвоту, жидкий стул и головные боли с температурой.

Состояние больных средней степени тяжести расценивается. В основном заболевание связывают с употреблением суши 9-го, 10-го числа. Пятнадцать человек были обследованы на носительство кишечных инфекций. На сегодняшний день пока еще результатов нет. Там же были отобраны смывы, отобрана пищевая продукция, сырая и готовая продукция и вот обследованы сотрудники", - сказала заместитель руководителя департамента санэпидконтроля Нур-Султана Жанна Пралиева.