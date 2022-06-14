В Нур-Султане 64 человека отравились суши

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НУР-СУЛТАН. 13 ИЮНЯ - Из 64 клиентов суши-бара, обратившихся в больницы, 52 госпитализированы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает столичный паблик Astanovka98, все пострадавшие, по их словам, связывают свое состояние с тем, что заказывали еду из суши-бара.
Три дня назад там начали проверку и выявили следующие нарушения:
- не соблюдаются требования к маркировке, использованию и хранению разделочного инвентаря;
- при хранении готовой пищи и сырья не соблюдается принцип товарного соседства;
- не ведется журнал осмотра персонала на гнойничковые и инфекционные заболевания;
- нет цехового деления;
- весь технологический процесс ведется в одном помещении кухни;
- заявленная проектная мощность кухни не соответствует фактической.
9 июня в Алматы пять человек доставили в больницу скорой неотложной помощи с отравлением аммиаком.
27 мая в 22.17 в селе Иртышск в доме обнаружены тела хозяина 1955 года рождения и его 32-летнего сына. 28 мая в 07.15 в районной больнице скончался сельчанин 1975 года рождения, в 18.00 здесь скончался еще один мужчина 1969 года рождения. В этот же день в 07.24 в доме найдено тело пенсионера 1957 года рождения. 29 мая стало известно о кончине пациентов 1980 и 1974 годов рождения. Полицией установлено, что все погибшие ранее употребляли жидкость неизвестного происхождения.