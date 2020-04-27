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В Нур-Султане полицейские предотвратили попытку суицида

26.04.2020, 16:15 10423
Нур-Султан. 26 апреля. Kazakhstan Today - В Нур-Султане полицейские предотвратили попытку суицида, сообщили в пресс-службе департамента полиции города, передает Kazakhstan Today.
 

Инцидент произошёл 25 апреля по улице Иманбаева. Во время патрулирования улиц и дворов жилых домов сотрудники полиции заметили женщину, которая громко кричала из окна 5-го этажа и пыталась выпрыгнуть. Оперативно установив квартиру, стражи порядка побежали на помощь. В квартире находилась женщина, которая была в неадекватном состоянии и держала в руках нож, собираясь нанести себе увечья", - рассказали в пресс-службе.

 
По информации пресс-службы, "полицейские своевременно обезоружили женщину и, учитывая её состояние, вызвали бригаду скорой медицинской помощи. 36-летняя женщина была осмотрена врачами и по результатам доставлена в Медицинский центр психического здоровья для дальнейшего обследования".
 

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