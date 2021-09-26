В Нур-Султане угонщик протаранил несколько машин и наехал на полицейского

НУР-СУЛТАН. 25 СЕНТЯБРЯ - 25 сентября, в 13.55, на канал 102 поступило сообщение о том, что в 05.00 в поселке Жанаарка Карагандинский области был совершен угон автомашины марки Mitsubishi. Машину зафиксировали на территории столицы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Водитель на законные требования полицейских остановиться не подчинялся и продолжил грубо нарушать ПДД, создавая угрозу для жизни и здоровья граждан. По улице Ташенова авто удалось заблокировать, но, продолжив движение, водитель задним ходом, совершил наезд на сотрудника полиции, который с телесными повреждениями был доставлен в больницу.

22-летний нарушитель задержан и водворен в ИВС. Проводится расследование. Помимо угона, в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 380 УК РК.

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