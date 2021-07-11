В Нур-Султане в одном из ЖК рухнул лифт с находившимися в нем пассажирами

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НУР-СУЛТАН. 10 ИЮЛЯ - 9 июля в одном из жилых комплексов по проспекту Кабанбай батыра рухнул лифт с находившимся в нем пассажирами, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Установлено, что в дневное время 31-летний мужчина вместе с 16-летней племянницей поднимались на лифте, когда произошло падение и резкое торможение между этажами, сообщает пресс-служба департамента полиции Нур-Султана.

В результате происшествия никто не пострадал. Жители отказались от госпитализации.

По данному факту проводится проверка. По ее результатам примут процессуальное решение.

Напомним , в начале апреля в ВКО электрик погиб в больничном лифте.

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