В Нур-Султане в результате ДТП пострадали одиннадцать человек

Нур-Султан. 19 мая. Kazakhstan Today - В Нур-Султане на проспекте Тлендиева в результате ДТП с участием грузовика и микроавтобуса пострадали одиннадцать человек, пострадавшие, доставлены в медучреждения, передает корреспондент агентства.



"По факту ДТП начато досудебное расследование, назначаются необходимые экспертизы. Обстоятельства дорожного происшествия выясняются", - сообщили в департаменте полиции города.



По информации пресс-службы, "на данный момент в медицинские учреждения доставлены одиннадцать человек, двое госпитализированы".



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства