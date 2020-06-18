Нур-Султан. 17 июня. Kazakhstan Today - В Нур-Султане взорвалась "Газель", передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в городском ДЧС, инцидент произошел на трассе Алаш. В 12.07 пожарные подразделения ДЧС Нур-Султана выехали на вызов. Было установлено, что горит автомобиль марки "Газель" на газобаллонном оборудовании.

В результате пожара произошел взрыв газового оборудования, установленного на автомашине. Пожар локализован в 12.21 и ликвидирован в 12.26. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов", - сообщили в ведомстве.

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