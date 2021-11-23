В Нур-Султане за сутки произошло 75 ДТП: полиция призывает к бдительности на дорогах

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21 ноября текущего года, около 21.20, 26-летний водитель автомашины марки Skoda Rapid, следуя по улице К. Мухамедханова, при перестроении на другой ряд не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся попутно. В результате допустил столкновение с автомашиной марки Mercedes-Benz 240C под управлением 22-летнего водителя, вследствие чего произошло опрокидывание Mercedes-Benz 240C. В результате ДТП пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции.
В отношении водителя Skoda Rapid возбуждено административное производство по части 1 статьи 610 КоАП РК. Материал направлен в Специализированный межрайонный административный суд Нур-Султана.
Департамент полиции города обращается к водителям в связи с погодными условиями быть максимально внимательными и осторожными во время движения, неукоснительно соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования. Предельно внимательными нужно быть и пешеходам.