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В Нур-Султане за сутки произошло 75 ДТП: полиция призывает к бдительности на дорогах

22.11.2021, 18:09 157897
В Нур-Султане за сутки произошло 75 ДТП: полиция призывает к бдительности на дорогах
Фото: Скриншот с видео
НУР-СУЛТАН. 22 НОЯБРЯ - В Нур-Султане сегодня, с 08.00, произошло 51 дорожно-транспортное происшествие, в результате пострадал один человек. А всего за сутки в столице зарегистрировано 75 ДТП, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

21 ноября текущего года, около 21.20, 26-летний водитель автомашины марки Skoda Rapid, следуя по улице К. Мухамедханова, при перестроении на другой ряд не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся попутно. В результате допустил столкновение с автомашиной марки Mercedes-Benz 240C под управлением 22-летнего водителя, вследствие чего произошло опрокидывание Mercedes-Benz 240C. В результате ДТП пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции.


 
В отношении водителя Skoda Rapid возбуждено административное производство по части 1 статьи 610 КоАП РК. Материал направлен в Специализированный межрайонный административный суд Нур-Султана.
 
Департамент полиции города обращается к водителям в связи с погодными условиями быть максимально внимательными и осторожными во время движения, неукоснительно соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования. Предельно внимательными нужно быть и пешеходам.
 

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Водитель автомобиля LADA Largus погиб при столкновении с грузовиком в Петропавловске

23.11.2021, 15:54 11395
Водитель автомобиля LADA Largus погиб при столкновении с грузовиком в Петропавловске
Фото: daily.afisha.ru
ПЕТРОПАВЛОВСК. 23 НОЯБРЯ - В Петропавловске водитель автомобиля LADA Largus погиб в результате столкновения с грузовиком, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В 07.48 на оперативный канал 102 от очевидцев поступило телефонное сообщение о том, что на объездном шоссе Петропавловска произошло столкновение автомашин LADA Largus и Урал 5557. В результате столкновения водитель автомобиля LADA Largus от полученных травм скончался на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе ДП Северо-Казахстанской области.

 
Факт ДТП зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения).
 
Как сообщили в ведомстве, назначен ряд необходимых экспертиз. По результатам проведенных мероприятий будет принято окончательное процессуальное решение.
 
 

Без воды остались жители Караганды и Темиртау

23.11.2021, 15:33 17362
Без воды остались жители Караганды и Темиртау
КАРАГАНДА. 23 НОЯБРЯ - Часть городов Караганда и Темиртау из-за аварии была отключена от холодного водоснабжения. Начаты работы по заполнению линий водой и восстановление гидравлического режима, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

23 ноября в 04.32 произошло аварийное обесточение по линии электропередач "Сантехническая" с отключением насосных агрегатов в насосной станции №3.

 
С 04.35 бригада энергетиков ТОО "Караганды Су" работает по восстановлению электроснабжения и возобновлению подачи воды. В 08.30 электроснабжение на линии электропередач на часть агрегатов, обеспечивающих подачу воды на ТЭЦ-3 и Караганду восстановлено.
 
Подача воды потребителям Сортировки, Пришахтинска и города Темиртау (ТОО "Окжетпес") возобновлена в 12.00 по завершении работ после технологического переключения основного коллектора на насосной станции №3. В 12.30 начаты работы по заполнению линий водой и восстановление гидравлического режима", - сообщила в своем Инстаграм компания "Караганды Су".
 

От взрыва в Шортанды скончалась еще одна девочка

23.11.2021, 15:21 22546
От взрыва в Шортанды скончалась еще одна девочка
Фото: пресс-служба МЧС
НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - Количество жертв взрыва в жилом доме в посёлке Шортанды увеличилось до пяти человек. Накануне вечером скончалась 10-летняя девочка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации пресс-службы управления здравоохранения Нур-Султана, девочка поступила в больницу в крайне тяжёлом состоянии, с ожогами 60% тела, сообщает "Хабар 24"
 
У остальных выживших при взрыве стабильное состояние. Они находятся в профильном отделении. 
 
Как сообщалось ранее, 16 ноября в поселке Шортанды произошел взрыв газового баллона в одноэтажном трехквартирном жилом доме по улице Линейная. Три человека скончались на месте происшествия, еще 10 с различными травмами были госпитализированы. Позднее в больнице скончался 12-летний мальчик
 
По данному факту заведено уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности" УК РК. Как сообщал министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, взрыв произошел после того, как газовый баллон занесли с холода и поставили у печи обогрева.

 

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