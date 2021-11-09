В одном из кафе Актау произошел взрыв

Фото: центр общественных коммуникаций региона

АКТАУ. 8 НОЯБРЯ - В одном из кафе Актау вечером 7 ноября 2021 года произошел взрыв, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В результате взрыва произошло частичное разрушение строения двухэтажного комплекса "Шаркала". Предварительная площадь обрушения составила 100 квадратных метров, сообщает Lada.kz.

Информация о пострадавших не поступала. Причина взрыва устанавливается. На данный момент на месте происшествия ведутся работы по разбору завалов", - сообщили в ДЧС региона.

На место ЧП выезжали 11 единиц техники и 70 сотрудников, в том числе один кинологический расчет. Также были задействованы трое работников ГУ "ЦМК", 150 сотрудников полиции, 15 работников АО "КазТрансГазАймак", восемь человек из ГКП на ПХВ "АУЭС", трое работников АО "МРЭК" и шесть сотрудников МИО.

Рядом с местом ЧП находилось 11 транспортных средств. Все автомашины пострадали в результате взрывной волны.

Предварительную причину взрыва назвал заместитель начальника департамента по ЧС Мангистауской области Бекболат Абдикадыров. По его словам, возможно, произошла утечка газо-воздушной смеси, так как с места взрыва уже были извлечены два газовых баллона.

После проведенной разведки кинологической службой установлено, что пострадавших на месте взрыва нет.

Владелец комплекса "Шеркала" сообщил, что все рабочие покинули здание вечером, приблизительно с 18.00 до 20.00.

Со слов хозяина кафе, под завалами находится еще два баллона по 50 литров", - сказал Бекболат Абдикадыров.

Сразу после взрыва был создан оперативный штаб под руководством акима области Нурлана Ногаева. Он на месте провел совещание с руководителями правоохранительных органов и служб гражданской защиты.







