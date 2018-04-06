В одном из ТРЦ Костаная произошел пожар

Костанай. 6 апреля. Kazakhstan Today - В Костанае случился пожар в одном из отделов ТРЦ МАRT, передает Kazakhstan Today.

О происшествии региональному изданию " Наша газета " сообщили читатели в соцсетях. По их данным, пожар был аптеке, расположенной в цокольном этаже.

Как прокомментировал заместитель директора по эксплуатации управляющей компании WP Management Олег Шалдин, пожар случился из-за короткого замыкания.

"Замкнуло системный блок, дым пошёл, датчик сработал, охранники потушили. Задымление было такое нормальное. До сих пор не выключаем систему дымоотвода. Сразу вызвали пожарных, но возгорание устранили до их приезда. Пожара большого не было, потому что охрана быстро отреагировала - учения сказались. Но теперь мы будем строже разговаривать с арендаторами", - отметил он.

Судя по всему, сотрудники аптеки после окончания рабочего дня забыли выключить компьютер. По информации пресс-службы ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ", вызов на пульт поступил в 5.59. В аптеке горели системный блок компьютера и прилавок, площадь пожара составила 3 квадратных метра. Возгорание было потушено до приезда пожарных служб.

Как стало известно, один из охранников, который тушил пожар, получил ожоги. В городской больнице ему оказали первую помощь и отправили на амбулаторное лечение.

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