Павлодар. 6 марта. Kazakhstan Today - В одной из многоэтажек Павлодара произошел взрыв, погиб мужчина, передает Kazakhstan Today.

"6 марта, в 14.40, на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме по улице Муткенова в Павлодаре. В кухонном помещении квартиры на первом этаже произошел взрыв неизвестного вещества с последующим горением домашних вещей и бытовой техники на площади 8 квадратных метров. Пожар локализован в 15.01 и ликвидирован в 15.11", - сообщили в Комитете по ЧС.

По данным ведомства, на месте взрыва обнаружен труп мужчины 1983 года рождения. Кроме того, с ожогами госпитализирован мужчина 1986 года рождения.

Силами пожарных подразделений эвакуированы 60 человек, в том числе 15 детей. Обстоятельства взрыва устанавливаются. К тушению пожара привлечены 20 человек личного состава и 5 единиц пожарной техники ДЧС Павлодарской области", - проинформировали в ведомстве.

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