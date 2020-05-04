В Павлодаре арестованы участницы избиения школьницы

Нур-Султан. 3 мая. Kazakhstan Today - В Павлодаре арестованы пять девушек, устроивших избиение школьницы, передает Kazakhstan Today.

Пять девушек, избивших школьницу, арестовали в Павлодаре. 3 мая в специализированном административном суде города Павлодара состоялся суд, где рассмотрены административные производства в отношении семи участниц конфликта по статьям 434 (Мелкое хулиганство) и 476 (Нарушение режима чрезвычайного положения) КоАП РК, а также в отношении 1 участницы, помимо двух статей, возбуждено производство и по статье 478 КоАП РК (Действия, провоцирующие нарушение правопорядка при чрезвычайных ситуациях)", - сообщает Polisia.kz.





Решением суда все участницы конфликта осуждены и подвергнуты:

1. гражданка К., 2000 года рождения, к административному аресту сроком на 15 суток;

2. гражданка Б., 1998 года рождения, к административному аресту сроком на 10 суток;

3. гражданка Д., 1999 года рождения, к административному аресту сроком на 10 суток;

4. гражданка О., 2000 года рождения, к административному аресту сроком на 5 суток;

5. гражданка С., 1999 года рождения, к административному аресту сроком на 5 суток.

По информации сайта, "кроме того, у двух участниц конфликта имеются малолетние дети, с учетом этого обстоятельства им наказание смягчено. 6. гражданка Б., 1999 года рождения, к административному штрафу в размере 15 МРП, так как имеет на иждивении малолетнего сына; 7. гражданка Ш., 2001 года рождения, к административному штрафу в размере 10 МРП, так как имеет на иждивении малолетнюю дочь".

Помимо административной ответственности, все участницы конфликта поставлены на учет в органы внутренних дел по категории "Хулиганы-дебоширы. Также, в отношении всех участниц конфликта проводятся и следственные действия в рамках досудебного расследования по части 3 статьи 389 УК Республики Казахстан", - отметили полицейские.

Некоторые пользователи социальных сетей выражали мнение, что девушкам удастся уйти от ответственности, делились предположениями, что у них есть влиятельные родственники, в связи с чем хотим заверить, что все девушки однозначно понесут наказание. Следователями проводятся необходимые следственные мероприятия, на всех собраны материалы, степень вины каждой из них определит суд", - отметили в пресс-службе департамента полиции области.





https://youtu.be/9io-WUBmJww

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