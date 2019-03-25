В Павлодаре четыре педагога-практиканта избили восьмиклассницу в раздевалке

Павлодар. 12 декабря. Kazakhstan Today - В Павлодарском колледже четыре будущих педагога, пришедших на практику, избили в раздевалке восьмиклассницу, передает Kazakhstan Today.





"Одна из девочек схватила меня за волосы и хотела мою голову ударить о свое колено. Далее остальные три девочки накинулись на меня со спины, начали таскать за волосы, швыряли по всей раздевалке. Из-за боли в ребрах я встать не могла, и девочки этим воспользовались, продолжая меня избивать", - рассказала пострадавшая школьница Дарья Ярмус.





Как сообщает "Первый канал Евразия" , разнять разбушевавшихся смог только учитель физкультуры. Как выяснилось позже, девушки, с которыми у Дарьи произошел конфликт, будущие педагоги, пришедшие на практику.





В колледже заявили, что практикантов в ближайшее время отчислят.





"Девочки недавно выехали на соревнования. Сейчас приехали. Этот семестр заканчивается, и мы их отчисляем, потому что в будущем они не имеют права работать учителем, потому что учитель должен нести доброту, порядок, дисциплину", - заявила заместитель директора колледжа Кунсулу Елубаева.





По информации телеканала, одна из девушек, которую обвиняют в нападении, объясняет причину конфликта заносчивостью Дарьи. Якобы 8-классница первой спровоцировала драку, косо посмотрев на незнакомок. Кто первым пустил в ход кулаки, студентка ответить не смогла, заявив, что находилась в состоянии аффекта.





Адвокат и родные пострадавшей девушки настаивают на рассмотрении дела в уголовном порядке, в то время как полицейские завели по инциденту два административных производства по статьям "Мелкое хулиганство" и "Причинение легкого вреда здоровью".





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