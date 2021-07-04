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В Павлодаре подросток пострадал в аварии с автомобилем

03.07.2021 25192
В Павлодаре подросток пострадал в аварии с автомобилем
Фото: сайт depositphotos.com
ПАВЛОДАР. 3 ИЮЛЯ - В Павлодаре подросток на велосипеде столкнулся с автомашиной, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По информации пресс-службы департамента полиции, 2 июля, в 11.30, на пересечении улиц Ворушина и Гагарина автомобиль ГАЗ-33021 под управлением 35-летнего водителя столкнулся с несовершеннолетним велосипедистом", - сообщает Pavlodarnews.kz. 


Как уточнили в областном управлении здравоохранения, мальчика 2009 года рождения доставили в детскую больницу. 
 
Медики диагностировали у него вывих плеча и ушиб голени. Автомобиль водворен на специальную штрафную стоянку. Проводится проверка.
 

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