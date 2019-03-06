В Павлодаре спасатели помешали мужчине покончить с собой

Павлодар. 5 марта. Kazakhstan Today - Спасатели оперативно-спасательного отряда департамента по ЧС Павлодарской области помешали 53-летнему мужчине покончить с собой, передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошел сегодня, около 12.00. Спасатели заметили мужчину, целенаправленно идущего к кромке льда в районе Лермонтовского пляжа. На предупреждения спасателей по громкой связи об опасности льда на данном участке реки Иртыш мужчина не реагировал и продолжал идти.

К мужчине, оперативно накинув жилеты, выбежали спасатели Тисленко, Чаленко, Липов и Фургонов. Первому добравшемуся к мужчине спасателю Тисленко пришлось силой остановить его, поскольку он находился буквально в метрах от ледяной воды. Сотрудники спасательного отряда удержали мужчину и отговорили от опасного шага. По пути к берегу мужчина еще не раз пытался бежать к воде, но спасатели, приложив все усилия, передали спасенного сотрудникам полиции", - рассказали в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.

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