Павлодар. 1 января. Kazakhstan Today - В Павлодаре в многоэтажке произошел пожар, погиб ребенок, передает Kazakhstan Today.





1 января, в 02.11, поступило сообщение о пожаре в десятиэтажном доме по улице Ледовского города Павлодара. Пожар произошел в квартире на первом этаже на площади 12 квадратных метров. Пожар локализован в 02.43 и ликвидирован в 03.30. Силами пожарных подразделений эвакуировано 75 человек и спасено 3 человека", - сообщили в Комитете по ЧС.





В результате пожара получили отравление угарным газом и были госпитализированы 3 человека: 1952, 1976 и 2011 годов рождения. Девочка 2011 года рождения скончалась по пути в больницу.





Причина пожара устанавливается. На место пожара было привлечено 25 человека личного состава и 6 единиц пожарной техники ДЧС Павлодарской области.





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