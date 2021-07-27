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В Павлодаре в результате ДТП сгорели кабина фуры и полуприцеп

26.07.2021 8830
В Павлодаре в результате ДТП сгорели кабина фуры и полуприцеп
Фото Павлодар-онлайн
ПАВЛОДАР. 26 ИЮЛЯ - 26 июля, в 17.57, поступило сообщение о загорании в районе Успенского моста. В результате столкновения двух грузовых и одного легкового автомобиля полностью выгорела кабина грузового автомобиля Mercedes, кабина и полуприцеп Volvo, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Также сгорело 10 катушек кабеля на общей площади 40 квадратных метров, произошел розлив горюче-смазочных материалов на площади 30 квадратных метров, сообщает Павлодар-онлайн.
 
В результате ДТП пострадал водитель Volvo. Скорая доставила мужчину 1974 года рождения в Городскую больницу №1. 
 
Огонь потушили в 18.32. Причина и ущерб устанавливаются. На месте работали 18 человек личного состава и три единицы техники ДЧС Павлодарской области, а также специалисты Центра медицины катастроф.
 

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