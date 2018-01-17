Павлодар. 17 января. Kazakhstan Today - В Павлодаре водитель ВАЗа погиб, пассажир госпитализирован в результате столкновения с микроавтобусом, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе ДВД региона, 16 января в Павлодаре на улице Малая Объездная произошло столкновение автомашины марки ВАЗ-21074 под управлением 32-летнего водителя и автомашины марки IVEKO-2227 UT.

"В результате ДТП водитель и пассажир автомашины ВАЗ-21074 с травмами госпитализированы в больницу, где 37-летний мужчина скончался", - рассказали в полиции.

По данному факту начато расследование по части 3 статьи 345 УК РК. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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