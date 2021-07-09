В Павлодарской области 2-летний малыш погиб, упав с трактора

ПАВЛОДАР. 8 ИЮЛЯ - В Павлодарской области от полученных травм скончался 2-лений ребенок, выпавший из салона трактора, передает KAZAKHSTAN TODAY.

7 июля, в 15.30, во дворе дома села Каражар Баянаульского района 2-летний ребенок упал из салона трактора МТЗ-82 на землю. Малыша доставили в больницу, где, не приходя в сознание, он скончался от полученных травм, сообщает Polisia.kz

Назначена экспертиза.

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