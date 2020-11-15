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В Павлодарской области два человека погибли в результате столкновения автомобиля с прицепом КамАЗа

14.11.2020 5023
Павлодар. 14 ноября. Kazakhstan Today - В Павлодарской области два пассажира легкового автомобиля погибли в результате столкновения с прицепом КамАЗа, передает Kazakhstan Today.
 
13 ноября, примерно около 21.00, на 255-м километре автодороги Калкаман - Керней, возле села Майкубе Баянаульского района, 59-летний водитель автомашины ВАЗ-21014 совершил обгон и, не справившись с рулевым управлением, столкнулся с прицепом автомашины КамАЗ, которая двигалась в попутном направлении, пишет Polisia.kz.
 
В результате ДТП два пассажира автомашины ВАЗ-21014 от полученных травм скончались на месте происшествия, а водитель и еще один пассажир автомашины с различными травмами доставлены в больницу. 
 
Автомашина водворена на штрафную стоянку. Проводится проверка.
 

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