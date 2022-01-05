В Павлодарской области пожарные спасли 11 детей

ПАВЛОДАР. 4 ЯНВАРЯ - Пожарные спасли из огня 11 детей в городе Аксу Павлодарской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сообщение о пожаре поступило на пульт "101" 3 января 2022 года около 21.00, по адресу: Аксу, улица Доспанова, 28. В однокомнатной квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома горел матрас и домашние вещи на площади 12 квадратных метров. На третьем этаже, в кухне в двухкомнатной квартире также горели домашние вещи. В результате пожара образовалось сильное задымление. Пожарные прибыли через 4 минуты и сразу же приступили к спасению людей", - сообщили в ДЧС Павлодарской области.

Из дома были эвакуированы 9 взрослых и 11 детей. Пожар был ликвидирован в 21.47, никто не пострадал. Причина и ущерб устанавливаются.

В тушении огня были задействованы 24 человека и 7 единиц техники ДЧС Павлодарской области и служб "101" и "103".