В Павлодарской области произошел степной пожар

Фото: МЧС РК

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Павлодар. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 4 апреля в ДЧС Павлодарской области поступило сообщение о возгорании сухой травы на территории Жасыбайского лесничества Баянаульского района, сообщает пресс-служба МЧС РК.





На ликвидацию пожара были направлены силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям, лесного хозяйства, "Казавиалесоохраны" и лесничества. В общей сложности задействованы порядка 85 человек и более 24 единиц техники.





В командном центре МЧС под руководством вице-министра по ЧС Рамиля Камалова продолжает свою работу оперативный штаб по ликвидации пожара.





Оперативная работа осложнялась порывистым ветром и высокой сухой растительностью, способствующими быстрому распространению огня. Несмотря на это, спасатели продолжают сдерживать пламя и не допускают его распространения в сторону населенных пунктов - угрозы для жителей нет.





К месту направлены дополнительные группировки спасателей. На данный момент ситуация совместными усилиями подразделений МЧС, МЭПР, МИО стабилизирована и находится на особом контроле оперативного штаба МЧС.





Благодаря принятым мерам пожар ликвидирован на предварительной площади 60 гектаров.



