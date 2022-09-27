В Павлодарской области произошло смертельное ДТП

ПАВЛОДАР. 25 СЕНТЯБРЯ - В Экибастузе в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Смертельное ДТП между Volkswagen Passat и микроавтобусом произошло в 19.30 вблизи стелы на въезде в Экибастуз", - пишет региональное издание Pavlodarnews.kz.
21-летний водитель Volkswagen Passat не обеспечил безопасность дорожного движения, не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Ford Transit", - информировал командир роты патрульной полиции Азамат Куркебаев.
Сообщается, что микроавтобус из-за аварии опрокинулся на бок.
В результате ДТП два человека погибли - 21-летний водитель и 17-летний пассажир легковой машины. Еще семь человек из микроавтобуса, в том числе несовершеннолетние, с различными травмами доставили в больницу.
Полицейские продолжают работать на месте аварии, проводится проверка.