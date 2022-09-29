В Павлодарской области пьяный водитель грузовика въехал в жилой дом

ПАВЛОДАР. 28 СЕНТЯБРЯ - В поселке Щидерты Павлодарской области 27 сентября 45-летний пьяный водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с жилым домом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В результате столкновения грузовик протаранил окно жилой квартиры. К счастью, никто из жильцов не пострадал", - информирует Polisia.kz.
Сообщается, что водитель с различными травмами доставлен в больницу города Экибастуза для оказания медицинской помощи.
В результате освидетельствования установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские также установили, что транспортное средство принадлежит подрядной организации, выполняющей работы в поселке. Автомашина водворена на специальную штрафную стоянку. По факту неосторожного уничтожения или повреждения чужого имущества проводится досудебное расследование. Сумма причиненного ущерба жильцам устанавливается.
Ранее сообщалось, что пьяный водитель грузовика переехал два легковых автомобиля в области Жетысу.