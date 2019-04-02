В Павлодарской области сельчанин выстрелил в глаз подростку из пневматической винтовки

Фото: pavlodarnews.kz

Павлодар. 1 апреля. Kazakhstan Today - В селе Шарбакты района Аккулы Павлодарской области местный житель 30 марта случайно выстрелил в глаз подростку из пневматической винтовки, передает Kazakhstan Today.

Как рассказали в департаменте полиции, со слов 18-летнего парня, на берегу озера он нашел пневматическую винтовку ИЖ-38 со сломанным прикладом и выстрелил в ворота дома, пишет pavlodarnews.kz

Пуля, попав в металлической лист, отрикошетила в подростка 2004 года рождения, который стоял рядом с воротами", - сообщили в полиции.

Пострадавший ребенок с проникающим склеральным ранением глазного яблока был госпитализирован в офтальмологическое отделение детской областной больницы.

По информации пресс-службы управления здравоохранения, в срочном порядке врачи провели операцию, пытаясь удалить инородное тело с помощью магнита.

"Учитывая тяжесть травмы и наличие инородного тела в орбите, выписка пациента направлена в КазНИИ глазных болезней в Алматы для решения вопроса экстренного перевода ребенка по линии республиканской санавиации", - отметили в ведомстве.

Данный факт зарегистрирован в отделении полиции района Аккулы, проводится досудебное расследование по части 1 статьи 107 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

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