В Павлодарской области сельчанин выстрелил в глаз подростку из пневматической винтовки

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Как рассказали в департаменте полиции, со слов 18-летнего парня, на берегу озера он нашел пневматическую винтовку ИЖ-38 со сломанным прикладом и выстрелил в ворота дома, пишет pavlodarnews.kz.
Пуля, попав в металлической лист, отрикошетила в подростка 2004 года рождения, который стоял рядом с воротами", - сообщили в полиции.
Пострадавший ребенок с проникающим склеральным ранением глазного яблока был госпитализирован в офтальмологическое отделение детской областной больницы.
По информации пресс-службы управления здравоохранения, в срочном порядке врачи провели операцию, пытаясь удалить инородное тело с помощью магнита.
"Учитывая тяжесть травмы и наличие инородного тела в орбите, выписка пациента направлена в КазНИИ глазных болезней в Алматы для решения вопроса экстренного перевода ребенка по линии республиканской санавиации", - отметили в ведомстве.
Данный факт зарегистрирован в отделении полиции района Аккулы, проводится досудебное расследование по части 1 статьи 107 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
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